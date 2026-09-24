Sumar presiona al PSOE para expropiar la vivienda de Maricarmen y llevar el Real Decreto-ley de vivienda al próximo Consejo de Ministros

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión de control al Gobierno

Los detalles Sumar exige que se expropie la vivienda en la que hasta ahora vivía Maricarmen, algo que consideran "el único camino" posible tras el desahucio de la mujer de 87 años.

Sumar presiona al PSOE para que el Real Decreto-ley de vivienda se lleve al Consejo de Ministros el próximo martes. La formación ha propuesto por escrito al Gobierno socialista la expropiación de la vivienda de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid, destacando que el interés general debe prevalecer sobre el especulativo. Sumar insiste en la aprobación del decreto, que incluiría la congelación de alquileres y protección contra fondos buitre. El ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, y el de Cultura, Ernest Urtasun, han subrayado la urgencia de estas medidas, señalando la necesidad de que el Congreso apoye la iniciativa.

Sumar eleva la presión para que el PSOE lleve el Real Decreto-ley de vivienda al Consejo de Ministros del próximo martes. Fuentes de la formación trasladan a laSexta que esta propuesta ha sido trasladada por escrito a la parte socialista del Gobierno, una exigencia a la que suman otra medida: la expropiación de la vivienda de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles en Madrid.

Para Sumar, el Gobierno "no puede permitir que el interés especulativo de un fondo buitre prevalezca sobre el interés general". Por lo tanto, añaden, el "único camino" posible a seguir es la expropiación de la casa en la que ha vivido Maricarmen los últimos 71 años.

"La recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda", añaden fuentes de Sumar a laSexta.

Desde la formación insisten en que el Real Decreto-ley de vivienda "tiene que ser aprobado sí o sí" en el Consejo de Ministros del próximo martes, un paquete de medidas que creen que debe incluir la congelación y prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda —como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones— y la protección de las familias y los inquilinos frente a fondos buitre.

"Sumar apela al PSOE y a todas las fuerzas parlamentarias a estar a la altura de la situación y aprobar estas medidas", añaden. En su cuenta de Bluesky, el ministro de Sumar Pablo Bustinduy ha defendido este posicionamiento. "La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí", escribe.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se pronunció a este respecto este miércoles en Al Rojo Vivo, donde ya apostaba por presentar este Real Decreto-ley el próximo martes. "Nosotros nos comprometimos como Gobierno a llevar un Real Decreto-ley sobre vivienda con la prohibición de los desahucios (y que habíamos incluido, además, una cláusula que hubiera impedido el desahucio que hoy se ha producido de Maricarmen, si lo hubiéramos llevado en julio, ahora no estaríamos aquí). Y lo que estamos diciendo ahora, por eso hablo de punto de inflexión, es que ya no tenemos tiempo y el decreto ese tiene que ir el martes. Pero también al Congreso de los Diputados, de todas las fuerzas políticas que estén a la altura", explicaba el ministro.

"Es evidente que hoy es un día vergonzoso, un día en el cual, como país, cuando se producen cosas así, no se ha estado a la altura, porque cuando se produce un nivel de dolor social de este nivel en un país tan rico como España, es que estamos fallando y por lo tanto esto no lo podemos consentir", aseguraba en Al Rojo Vivo.

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