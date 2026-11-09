'Iker Jiménez' critica la detención de los líderes de Núcleo Nacional: "¿Qué interés hay en censurar a este grupo nazi?"

"Hasta donde yo sé, vivimos en un país libre, donde uno puede reunirse en una plaza con antorchas y hablar de inmigración", reivindica el presentador de 'Cuarta Milonga'.

El pasado viernes, la Policía Nacional detuvo a 14 dirigentes del grupo neonazi Núcleo Nacionalen una de las operaciones más importantes contra la extrema derecha en España en los últimos años.

Ante esta situación 'Iker Jiménez' lamenta en 'Cuarta Milonga' que se catalogue como nazis a los 14 detenidos: "Lo de neonazis no está confirmado porque no lo ha dicho nadie, de hecho, los romanos también saludaban levantando el brazo".

Además, se pregunta "qué interés hay en censurar a este grupo nazi". "¿Acaso es por ser nazi?", cuestiona 'Iker Jiménez', alegando que se está violentando la libertad de expresión de los ultras.

"Hasta donde yo sé, vivimos en un país libre, donde uno puede reunirse en una plaza con antorchas y hablar de inmigración", reivindica el presentador de 'Cuarta Milonga'.

Además, el 'profesor Mateo' carga duramente contra las medidas cautelares impuestas por los tribunales, entre las que está la retirada del pasaporte: "¿Cómo se van a reunir ahora con los nazis de otros países?". "Que hipocresía, erasmus sí y nazismo no, ¿no?", se queja para concluir.

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