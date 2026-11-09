Cristina Gallego, al ver las fotos del director de Nvidia y la espía china: "Viendo lo que bebían, ella difícilmente se acordaría de la información que le sacó"

Cristina Gallego analiza las historias de amor de "hombres enamorados y espías internacionales", desde el director de Nvidia y una espía china, hasta el militar español que se enamoró de una espía rusa por Tinder.

En 'Hombres y espías y viceversa', Cristina Gallego analiza esas historias donde el amor está por encima de todo, "incluida la seguridad nacional". En ellas encontramos "hombres enamorados y espías internacionales" donde "ellas siempre sienten mariposas en el estómago, pero no sabemos si por amor o por los cables de la grabadora".

Es el caso de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, una de las grandes multinacionales tecnológicas que está siendo investigado por mantener una relación extramatrimonial con una espía china que quería obtener información sobre los chips de inteligencia artificial norteamericanos.

Cristina comparte algunas fotos de Huang y la espía, en las que se les puede ver juntos y brindando: "Arriba, abajo, al Centro Nacional de Inteligencia y pa'dentro" , comenta la colaboradora de El Intermedio, que asegura que "viendo lo que bebían, la espía china difícilmente se acordaría de toda la información que le sacó".

El capitán de la Armada y la espía rusa

Lo de enamorarse de una espía no es algo nuevo. Le pasó a un capitán de la Armada española destinado a una base en Inglaterra, que se enamoró de una espía rusa a la que conoció por Tinder. "Estaba tan enamorado que no sospechaba ni aunque su nombre fuera 'Janina007'", señala Cristina.

La colaboradora señala que quienes sí sospecharon fueron los compañeros del militar, a los que les sorprendía que Janina fuera capaz de disparar al blanco a 270 metros siendo civil. Sin embargo, su enamorado se enorgullecía de ella y decía que era muy habilidosa y que también sabía pilotar aviones.

La pareja acabó rompiendo y a él le suspendieron del Ejército y le abrieron una investigación en la OTAN. "En esta historia todos salieron perdiendo, el Ejército a un capitán y el amor a uno de sus mejores soldados, que se vio obligado a volver a donde nadie quiere, a Tinder", afirma Cristina.

El soldado ucraniano y la espía periodista

La última historia de amor involucra a un soldado ucraniano y una espía de la KGB bielorrusa que se hacía pasar por periodista. "Amor e intercambio de información, y viendo la foto también intercambio de fluidos", señala Cristina, que se imagina cómo fue el inicio de aquella relación: "¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y qué signo del horóscopo eres? ¿Cuáles son las coordenadas exactas del próximo objetivo del ejército ucraniano?", porque en estos casos "el amor será ciego, pero nunca sordo".

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