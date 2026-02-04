'Ayuso' espera que María Corina Machado le dé su Nobel: "Aunque merezco el de Medicina por todo lo que he hecho por Quirón"

Cristina Gallego se convierte en la presidenta de la Comunidad de Madrid para mostrar cómo se está preparando para The Hispanic Prosperity Gala, un acto latino cercano al universo MAGA.

Isabel Díaz Ayuso va a participar en un acto latino junto a distintos líderes internacionales ultraliberales y cercanos al universo MAGA, The Hispanic Prosperity Gala, que se celebra el 10 de febrero en el Club de Mar -a-Lago, donde se encuentra la residencia de Florida de Donald Trump. ¿Cómo se está preparando la presidenta para su participación? El Intermedio conecta con su despacho para saberlo, gracias a la imitación de Cristina Gallego.

La 'presidenta' está ensayando su discurso en inglés. "Good evening, Mar-a-Lago, I like fruit and...", dice. "¿Cómo se dice Perro Sánchez a prisión por corrupto comunista en inglés?", pregunta a su asesor Dani Mateo. Esta responde que cree que es "dog Sánchez to the prison", pero a 'Ayuso' no le gusta mucho.

Este le dice que no se debe preocupar por el inglés ya que en la gala podrá hablar en español debido a que habrá muchos latinos. "Eso va a parecer el barrio de Salamanca", señala Dani. 'Ayuso' indica que con Trump tendrá que hablar en inglés ya que quiere pedirle un par de patrullas del ICE "para cuando el gobierno comunista apruebe la regularización de inmigrantes".

Dani informa que el presidente estadounidense no irá a este evento, a pesar de que se celebra en el lugar donde está su residencia privada. "Sé que tenía muchas ganas de conocerle y darle la llave de Madrid", añade.

A pesar de ello, sí que acudirán a este evento Javier Milei o María Corina Machado. "Me haría mucha ilusión que Corina me diera su Nobel", afirma 'Díaz Ayuso', "aunque, yo más que el de la paz merezco el de Medicina por todo lo que he hecho por Quirón".

El asesor señala que en la gala va a participar gente de muchísimo nivel como, por ejemplo, "Joyce Giraud, Miss Universo Puerto Rico 1998". "Para Miss Universo, yo, Madrid es la capital del universo", indica. Además, no duda en presumir del cartel que han preparado para anunciar su participación.

"Mira que luces, que brillos, parece Gran Vía en Navidad, pero con la única persona importante en Madrid", afirma. 'Ayuso' comparte con Dani una idea: regalar entradas del evento entre sus votantes "como si fuese un musical de Nacho Cano".

Mateo expone que no va a poder ser ya que la entrada más barata cuesta 15.000 dólares. "Bueno, se podrá recortar de alguna partida sin importancia", responde 'Ayuso', "universidades o comedores escolares, alguna tontería de esas".

La 'presidenta madrileña' ha aprovechado también para probarse el vestido que llevará para la gala. Como indica, es como la bandera de la Comunidad de Madrid, pero ha decidido cambiar las estrellas por lentejuelas y, además, tiene hasta cola.

Mateo informa de que va a tener que intervenir por videoconferencia. "¿Cómo?", grita, alarmada, "¿va Miss Puerto Rico 1998 y yo no? ¿Pero que mierda de gala es esta?". "¿Es que yo no soy suficientemente latina?", se pregunta, "si soy tan latina que yo misma me deportaría". "Que venga el ICE, aquí hay una latina ilegal, que vengan a detenerme", añade.

