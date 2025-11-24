Wyoming, sobre el novio de Ayuso tras la condena al fiscal general: "En 24 horas pasó de víctima a comprarse una casa"

"Menudo carrusel emocional es ser pareja de Ayuso", afirma Wyoming tras conocerse la condena y posterior renuncia del fiscal general. En este vídeo, el presentador reacciona a la euforia de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez en Cibeles.

Los grandes vencedores en el juicio al fiscal general del Estado, que hoy ha presentado su dimisión, son Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador, que de este modo consiguen apuntalar la idea de que la presidenta de la Comunidad de Madrid es la verdadera rival de Pedro Sánchez.

Una muestra de la euforia que se ha instalado entre ellos, es el cruce de mensajes entre MAR y el novio de Ayuso, donde el jefe de Gabinete felicitaba a González Amador asegurando que "les has destrozado".

"Menudo carrusel emocional es ser pareja de Ayuso", reacciona Wyoming en el vídeo sobre estas líneas, donde apunta que "en 24 horas pasó de ser víctima de un complot a ganar un juicio y comprarse una casa".

Desde la plaza de Cibeles, Dani Mateo 'asiste' a la celebración del 'título' de Miguel Ángel Rodríguez tras cobrarse "la cabeza del fiscal": "A estas horas ya se le ha escuchado varias veces cantando 'illa, illa, illa, Supremo maravilla".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.