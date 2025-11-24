'Cristina Montserrat Pujol Ferrusola' defiende la inocencia de su 'familia': "Deseo que se acabe pronto esta patraña de juicio"

Cristina Gallego se ha 'convertido' en la octava hija de Jordi Pujol para defender el honor de su familia. Como explica, la fortuna familiar proviene de la herencia de su abuelo, que les dejó 45 millones de euros.

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio contra la familia Pujol por supuesta corrupción. 'Cristina Montserrat Pujol Ferrusola', "la octava hija del clan Pujol Ferrusola", ha irrumpido en el programa para defender la inocencia de su familia.

"Papá es inocente", defiende 'Cristina Montserrat', "porque, ¿cómo va a ser el cabecilla de una trama criminal si no sabe todavía el nombre de la mayoría de sus hijos?". "Papá era tan despistado que no sabía ni lo que era la UDEF", añade.

'Cristina Montserrat' cuenta que la fortuna de su familia proviene de la herencia del yayo Florenci, algo que ya contó Jordi Pujol en el Parlament. "45 millones de euros nos dejó a todos sus nietos", cuenta, "¿qué tiene eso de raro? Si lo hacen todos los abuelos, lo que él nos decía 'toma, que no se entere Hacienda'".

"Espero que os haya quedado claro que mis padres, mis hermanos y yo, somos inocentes", indica, "deseo que se acabe pronto esta patraña de juicio y pueda volver a juntarme con mi familia y hacernos unas fotos como antes".

