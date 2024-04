El Gran Wyoming se enfrenta, un programa más, a las dudas y preguntas de los niños en la sección 'Dejad que los niños me pregunten a mí'. La primera pregunta la plantea Laura, de nueve años: "¿Wyoming, te gusta en lo que trabajas?". El presentador le cuenta que tiene que decir la verdad porque está muy feo mentir. "No me gusta mi trabajo... ¡me encanta! y tanto lo disfruto que no pienso jubilarme porque, total, sería absurdo. Curraría lo mismo que ahora pero cobrando menos".

Nora, de 9 años, pregunta a Wyoming si se marea en el coche. El presentador confiesa que de niño sí, pero porque eran otros tiempos: "No había autopistas, las calles estaban sin asfaltar, era fácil marearse... sobre todo cuando se desbocaban aquellos malditos caballos".

Mikel, de 9 años, quiere saber si le gusta leer. "Se mota que eres un muchacho instruido y que amas las letras.... o que te tienen hasta aquí y buscas un aliado". "Me encantan los libros, al punto de que todos los días devoro tres o cuatro... Mi truco es echarles kétchup", añade el presentador.

La última en preguntar es Zihan, de 7 años, que quiere saber cuantos gatitos tiene Wyoming. El presentador explica que tiene muchos ya que le gustan mucho. "Tengo 146 gatos, pero todos hidráulicos, para que no me den la tabarra por la noche".