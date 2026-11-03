Javier Mariscal y Miguel Leiro, dos generaciones de diseñadores cara a cara: "Hago un botijo y sueño con el día en que alguien lo compre"

En 2025, Miguel Leiro ganó el Premio Nacional de Diseño, algo que Javier Mariscal ya había hecho en 1999 y que le ha llevado a encontrarse con uno de sus mayores referentes en El Intermedio.

Thais Villas presenta una nueva edición de 'Zetas y Boomers', enfrentando a dos generaciones del diseño: Javier Mariscal y Miguel Leiro. Mariscal, un referente con cinco décadas de trayectoria, es conocido por crear el diseño de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y el logo de 'Onda Cero'. Comenzó su carrera cuando el diseño gráfico era una novedad y ha mantenido su pasión a lo largo de los años. Miguel Leiro, influenciado por Mariscal, se inclinó hacia el diseño industrial y, a pesar de su generación, evita las redes sociales. En 2025, Leiro ganó el Premio Nacional de Diseño, un reconocimiento que Mariscal recibió en 1999.

Thais Villas vuelve con una nueva entrega de 'Zetas y Boomers'. En esta ocasión, la reportera enfrenta a dos generaciones del mundo del diseño: Javier Mariscal y Miguel Leiro.

Javier Mariscal lleva cinco décadas siendo un referente en el mundo del diseño. De hecho, suyo fue el diseño de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, y el logo de 'Onda Cero', entre otros.

Mariscal explica que, en su juventud, no existía el trabajo de diseñador gráfico: "Era una palabra nueva". "Cuando llegué a Barcelona apareció una nueva tecnología, que era la fotocopia y los dibujos", expone.

Sin embargo, él fue mucho más allá y llevó su diseño a la práctica por pura supervivencia: "Cuando tenía 27 años me encargaron un bar, se llamada 'El dúplex'". Ahora, cinco décadas más tarde, sigue apasionado con su trabajo: "Hago un botijo y sueño con el día en que alguien lo compre".

Por su parte, Miguel Leiro se adentró en el mundo del diseño, en parte, por la influencia de Mariscal: "Uno se cría con una serie de referencias, y yo creo que él lo fue un poco".

En su caso, pasó "del dibujo al diseño industrial". Sin embargo, reniega de las redes sociales, algo muy extraño en su generación: "No le saco provecho a saber qué está haciendo fulanito o fulanita. Si tengo que descubrir a gente, honestamente creo que utilizaría otros canales, ir a dar un paseo y las exposiciones y ferias".

En 2025, Miguel Leiro ganó el Premio Nacional de Diseño, algo que Javier Mariscal ya había hecho en 1999 y que le ha llevado a encontrarse con uno de sus mayores referentes en El Intermedio.

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