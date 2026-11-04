Julia Gallardo, la quiosquera más longeva de Madrid: "Con 90 años me sigo levantando a las cuatro y media de la mañana"

En más de cuatro décadas, por sus manos han pasado miles de periódicos en cuyas portadas está relatada la historia reciente de España, desde la época de Felipe González hasta la actualidad, con acontecimientos como el fin de ETA o el 11M, pero Julia no olvida el día que más periódicos vendió: "Fue con la muerte de Paquirri, ese día se vendió bastante prensa".

Los quiosqueros son una profesión en peligro de extinción. Con la bajada de las ventas de los periódicos en papel y las revistas, cada vez son menos los que se atreven a abrir un quiosco. Sin embargo, Thais Villas ha acompañado a Julia Gallardo, la quiosquera más veterana de todo Madrid.

A sus 90 años, Julia sigue madrugando cada día para ponerse al frente del quiosco al que ha dedicado toda su vida: "Me levanto a las 4:15 o las 4:30 de la mañana".

No obstante, asegura que no le pesa hacerlo. "No me he querido jubilar porque a mí me gusta esta vida. Lo inauguré hace 43 años y me gusta el contacto y hablar con las personas", relata.

Sin embargo, ha ido pasando el testigo poco a poco a su hijo Óscar, que es quien regenta el negocio desde hace unos años. "Él se levanta a las 5:40", explica. De esa forma, a las seis de la mañana están ya en su puesto de trabajo. "A las 6:10 viene el primer cliente y abrimos para poder darle el periódico", detalla.

En más de cuatro décadas, por sus manos han pasado miles de periódicos en cuyas portadas está relatada la historia reciente de España, desde la época de Felipe González hasta la actualidad, con acontecimientos como el fin de ETA o el 11M, pero Julia no olvida el día que más periódicos vendió. "Fue con la muerte de Paquirri, ese día se vendió bastante prensa", asegura.

A sus 90 años, Julia no tiene pensado jubilarse y pretende seguir a cargo de un quiosco que ha visto pasar por sus estanterías más de cuatro décadas de historia.

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