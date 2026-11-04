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Kiko Veneno presenta en El Intermedio su nueva canción, 'Precisamente'

Kiko Veneno llena El Intermedio de sonidos rumberos y presenta su nuevo disco, 'Precisamente'. Así suena la canción que le da nombre al álbum, que llega a las tiendas el próximo 6 de noviembre.

Kiko Veneno llena El Intermedio de sonidos rumberos y presenta su nuevo disco, 'Precisamente'. Así suena la canción que le da nombre al álbum, que llega a las tiendas el próximo 6 de noviembre.

Kiko Veneno visita el plató de El Intermedio para presentar su nuevo disco e interpreta en directo 'Precisamente', la canción que, precisamente, le da nombre.

El disco llega a las tiendas el próximo viernes 6 de noviembre, que precisamente es el día del cumpleaños de su hija. Una oportunidad perfecta para que el mítico músico llene el escenario de El Intermedio de sus ritmos de rumba.

"El primer ritmo que aprendí con la mano derecha fue la rumba y mucha gente me considera rumbero", afirma Kiko, que sin embargo defiende sus aproximaciones a diversos estilos.

En este disco recupera ese espíritu rumbero junto a colaboraciones de lujo como Estopa, algo que, explica, "ha sido muy bonito". Junto al disco, viene acompañada una gira que recorrerá varias ciudades de España.

Puedes volver a disfrutar de la actuación en el vídeo sobre estas líneas.

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

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