Wyoming, sobre el juicio del caso Kitchen: "Parece más un 'free tour' por las cloacas del Estado de Rajoy"

El Gran Wyoming pide bajar las luces y poner música de tensión para lanzar LA pregunta de la forma más televisiva posible: "¿Estaba Rajoy al tanto de las pesquisas para desactivar a Bárcenas utilizando ilegalmente los aparatos del Estado?". Estas son las cuatro opciones de respuesta.

Sandra Sabatés repasa en El Intermedio la nueva sesión del juicio de la trama Kitchen que se celebró ayer, la segunda jornada consecutiva en la que declaró el inspector Gonzalo Fraga. El principal investigador del caso el lunes afirmaba categóricamente que detrás de sobrenombres como 'El Asturiano' o 'El Barbas' se encontraba Mariano Rajoy y todos los detalles que ha revelado apuntan siempre a la misma cuestión: "¿Estaba Rajoy al tanto de las pesquisas para desactivar a Bárcenas utilizando ilegalmente los aparatos del Estado?".

El Gran Wyoming interrumpe a la periodista para recordarle que en televisión hay que jugar con la ambientación, y por eso, pide que se bajen las luces, se ponga música de tensión y ofrece cuatro respuestas posibles. "La A, sí. La B, por supuesto que sí. La C, no cabe ninguna duda. La D,'it's very difficult todo esto. La opción correcta, desvela, es la B: "Si algo gustaba en Génova por aquella época, era la B".

En su declaración de ayer, el inspector aseguró que hay pruebas de que el Gobierno del PP usó los fondos reservados para robar documentación sensible a Luis Bárcenas, informa Sabatés.

Tras escuchar sus declaraciones, Wyoming concluye que, "si las fechas coiniciden", "todo indica que se usaron fondos reservados para espiar y robar información a Bárcenas". "Esto, más que un juicio, es un 'free tour' por las cloacas del Estado. De Rajoy, por cierto. La única diferencia es que aquí el hombre con un paraguas en la mano va con una pinza en la nariz", añade.

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