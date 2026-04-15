"No entiendo que en el juicio de la Kitchen tengan problemas con los micrófonos": Dani Mateo alucina con la jueza Teresa Palacios

Dani Mateo analiza el curioso momento vivido hoy en el juicio a la 'trama Kitchen', donde la presidenta de la sala, Teresa Palacios, ha hecho de "técnica de sonido" con un agente de Asuntos Internos para que se le escuchara mejor.

Hoy tenía lugar una nueva sesión del juicio a la 'trama Kitchen' y Dani Mateo elogia la "gran labor" de la presidenta de la sala, Teresa Palacios, que hoy ha hecho de jueza y también de "técnica de sonido".

Los problemas de audio empezaron durante el testimonio por videoconferencia de un agente de Asuntos Internos que ha declarado que cuando captaron la presencia de un vehículo en las inmediaciones de la casa de Bárcenas, le dijeron que abandonara la investigación.

Mientras declaraba, la jueza Palacios se quejaba de que no se le oía bien por tener el altavoz alto, de manera que le pedía ponerse "al lado de la bandera, a ver si con la distancia...". "Con lo fácil que es hacer una prueba de sonido antes", reacciona Dani, que ironiza con que "si ya les cuesta probar que 'Raj' o 'El barbas' es Rajoy, como para probar esto".

Sin embargo, los problemas de audio del agente no acabaron ahí, hasta que la magistrada le dijo que se quedara quieto. "Que te diga la jueza 'no se mueva' y ya estás tocando las palmas sordas", comenta Wyoming.

Dani, por su parte, no entiende "que en el juicio de la Kitchen tengan problemas con los micrófonos" y propone "darle un toque a Villarejo" para solucionarlos.

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