Wyoming, sobre el juez Peinado tras 'matar' a Begoña Gómez: "A ver si lo que estaba muerto desde el principio era su caso"

Wyoming y Dani Mateo analizaban el lapsus del juez Peinado en uno de sus autos en los que hablaba de "la muerte de Begoña Gómez". Dani considera que, en ese caso, le habría mandado una corona con el mensaje "el juez Peinado no te olvida".

"El juez Peinado ha matado a Begoña Gómez", anunciaba Dani Mateo hace unos meses en El Intermedio, después de que el magistrado tuviera un lapsus en uno de sus autos.

En él, aseguraba que Félix Bolaños conoció a la asistente de la mujer de Pedro Sánchez "en el tanatorio por la muerte de la señora Begoña Gómez".

Dani ironizaba y aseguraba que, de haber habido un acto en un tanatorio por la muerte de Begoña Gómez, Peinado le habría enviado una corona de flores con una cinta que pusiera "el juez Peinado no te olvida".

"Espérate que no pidiera la exhumación", comentaba Wyoming, para el que el juez Peinado "es como el niño de 'El sexto sentido', ve muertos por todas partes". En un giro sorprendente como el de la película, el presentador de El Intermedio se preguntaba si al final "lo que estaba muerto desde el principio era su caso".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.