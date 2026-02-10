Wyoming, sobre la privatización de la sanidad: "Estamos asistiendo a una verdadera demolición del sistema público de salud"

El presentador señala que casi el 18% de las camas de hospitales en España están gestionadas por empresas privadas. Además, "uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por la sanidad privada".

Uno de los titulares del día es el anteproyecto de ley que ha presentado el Gobierno para frenar la privatización de la sanidad pública. "Es un poco como querer frenar a los chavales cuando dicen 'bro'", expone el Gran Wyoming, "eso es imposible". "Es una tendencia horrible, pero no sé si llegamos ya un poco tarde para acabar con esta epidemia", añade.

"La nueva ley contempla ampliar los requisitos para poder privatizar los servicios sanitarios", explica, derogando la ley de José María Aznar de 1997 " que abrió la puerta a la privatización galopante que se ha consumado con modelos como el de Alzira en Valencia o el de Quirón en Madrid".

El presentador indica que esta medida "quiere atajar un problema real": "En estos momentos, casi el 18% de las camas de hospitales en nuestro país están gestionadas por empresas privadas, los centros privados han aumentado un 36,8% con lo que actualmente uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por la sanidad privada".

"Las enfermedades se han convertido en un gran negocio", sentencia Wyoming, "cualquier día de estos en urgencias nos ofrecerán la cura normal o la premium en la que la brecha te la cosen Victorio y Lucchino".

Wyoming indica que tras el anuncio de esta nueva normal, "las frases grandilocuentes no se han hecho esperar". Según Mónica García, ministra de Sanidad, "se está dando portazo a la ley que permitió el lucro que entró en el sistema". "Y es muy loable", señala el presentador, "porque en los últimos años estamos asistiendo a una verdadera demolición del sistema público de salud, convirtiendo un derecho en un lucrativo negocio que para serlo deteriora la calidad del servicio".

El presentador recuerda que la ministra se olvida de que esta propuesta de ley debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados, "donde el Gobierno no tiene garantizados los apoyos". Wyoming se dirige a la ministra para señalar que "más que un portazo, diría que, simplemente, ha entornado un poco la puerta".

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha asegurado que el Gobierno quiere acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid. "Es normal que Ayuso no quiera terminar con el modelo Quirón", apunta el presentador, "le preocupa el futuro y bienestar de los jóvenes madrileños, en concreto de estos dos: ella y su pareja".

