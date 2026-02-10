Emilio Delgado, sobre la propuesta de Rufián: "No vamos a formar ningún partido; es una discusión ideológica sobre la encrucijada de la izquierda"

El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea reflexiona sobre los partidos progresistas: "Con un electorado cabizbajo, cuando surge algo que ilusiona y moviliza, lo que toca es sintonizar con esa energía, no ponerle obstáculos".

El próximo sábado 21 de febrero, Izquierda Unida, Sumar, los Comunes, Más Madrid y Més Madrid celebrarán un encuentro para confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales. La cita pretende abrir un debate estratégico e ideológico en un momento de repliegue electoral y avance cultural de la derecha, y ha generado ya expectación —y también recelos— dentro del ámbito progresista.

Sobre esta iniciativa se ha pronunciado Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, en el programa Al Rojo Vivo. A su juicio, el movimiento responde a una necesidad real de coordinación entre fuerzas: "Creo que Más Madrid tiene ahora mismo todas las puertas abiertas. Esta iniciativa trata de federar fuerzas allí donde existen, donde tienen peso y sentido, ponerlas en común y permitir que después se incorporen otras. Me parece un intento loable. Veremos en qué acaba".

Preguntado por Antonio García Ferreras sobre si la izquierda necesita un "electroshock" para tener opciones en las próximas elecciones generales, Delgado fue crítico con el enfoque dominante: "Se está hablando muchísimo de la forma en la que se concurre, que es una parte muy pequeña del problema y que interesa a muy poca gente, y se está hablando muy poco de otros elementos centrales: el avance no solo electoral, sino cultural, de las posiciones reaccionarias, y de cómo la izquierda ha ido entregando banderas a la derecha".

En ese contexto se enmarca también el acto anunciado por Gabriel Rufián, que protagonizará una charla junto a Delgado y que ha provocado malestar en algunos sectores. Delgado ha restado importancia a las críticas y ha destacado la buena acogida ciudadana: "Tengo el teléfono achicharrado de gente que quiere venir. Ha conectado, ha tocado teclas dentro del mundo progresista y ha generado ilusión. No sé a quién le puede parecer esto mal, pero debería mirárselo".

El dirigente ha insistido en que no se trata de la antesala de una nueva plataforma política: "No vamos a montar ningún partido ni ninguna estructura. Es una discusión ideológica sobre las encrucijadas de la izquierda, sobre el contexto actual y sobre qué se podría hacer al respecto. Quien tenga miedo de que esto le pise el terreno, que se relaje: no van por ahí los tiros".

Delgado ha enmarcado el debate en una coyuntura internacional preocupante: "La derecha que viene no viene a privatizar un poco más. Estamos viendo retrocesos democráticos muy graves, y una Europa que cae en manos de gobiernos abiertamente fascistas. Que dos personas se junten para aportar a esa discusión debería ser motivo de alegría".

Finalmente, ha lanzado una reflexión dirigida a los propios partidos progresistas: "No es normal que, con un electorado cabizbajo, cuando surge una iniciativa que ilusiona y moviliza, la reacción sea tensarse. Quizá lo que toca es ponerse en sintonía con esa energía, no ponerle obstáculos".

Y ha cerrado con una declaración personal que resume su posición política: "No estoy en política para estar en política, sino para hacer política. La he hecho en asociaciones de vecinos, en movimientos sociales, en instituciones y la haré donde la gente quiera".

