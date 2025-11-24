Wyoming, a los jueces del Supremo: "Han visto indicios sólidos contra el fiscal donde los demás solo vemos los bulos de un conspirador"

El Gran Wyoming ha criticado con ironía el fallo condenatorio al fiscal general del Estado, señalando la "imaginación" del poder judicial y las dudas que genera la composición del tribunal. El presentador reflexiona sobre el bloqueo institucional y la influencia política en los nombramientos.

"Una de las pintadas más recordadas de mayo del 68 fue 'la imaginación al poder'. Y se consiguió, vaya que se consiguió. La imaginación llegó al poder, pero me temo que solo a uno: al poder judicial", valora El Gran Wyoming tras los últimos días llenos de polémica por el fallo condenatorio al fiscal general del Estado.

"Hablamos de un fallo que se publica sin tener la sentencia redactada y después de un juicio en el que las pruebas contra el fiscal han brillado por su ausencia", comenta el presentador, que considera que los magistrados del Supremo tienen una gran imaginación para dictar sus decisiones.

"Todos pensábamos que los jueces y magistrados eran gente aburrida y previsible y nada de eso… ¡Son unos locos maravillosos! Su libro de cabecera no es el Código Penal, sino 'Harry Potter y la piedra filosofal'", bromea el presentador de El Intermedio.

De la imaginación, Wyoming pasa a las sospechas generadas por la composición del tribunal: "Hay quien incluso podría llegar a pensar que el fallo ya estaba decidido de antemano y que el hecho de que el tribunal estuviera compuesto por cinco magistrados conservadores y solo dos progresistas ha tenido que ver con el resultado final".

"¡Qué locura, por favor! Como se nota que no tenéis imaginación", continúa. "Porque al igual que Tolkien veía un hobbit donde nosotros solo vemos a un canijo con pies peludos... pues nuestros ilustres magistrados del Supremo han visto indicios sólidos contra el fiscal donde los demás solo vemos los bulos de un conspirador que no dice una verdad ni por equivocación", ironiza, en referencia al testimonio de Miguel Ángel Rodríguez, quien reconoció haber mentido sobre el acuerdo entre el novio de Ayuso y la Fiscalía.

Asimismo, señala que si uno se esfuerza "puede encontrar cualquier cosa que busque": "indicios, pruebas, delitos, elfos… y hasta defraudadores confesos convertidos en víctimas de una persecución".

"La imaginación no llegó al poder judicial por casualidad… llegó por un proceso evolutivo: no la supervivencia de los más aptos sino de los más adeptos. Años de bloqueo del poder judicial, de nombramientos estratégicos por parte de la derecha en los altos tribunales y de controlar las salas por detrás, como dijo el senador del Partido Popular, Ignacio Cosidó", reflexiona.

