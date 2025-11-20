Wyoming, sobre la condena al fiscal general: "Los magistrados se rigen por la máxima de Aznar: 'El que pueda hacer, que haga'"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre la condena del Supremo a Álvaro García Ortiz y asegura que, con esta decisión, "los magistrados han causado un enorme daño a la imagen de la Justicia de este país".

Wyoming dedica su monólogo de hoy en El Intermedio a la condena contra el fiscal general del Estado por revelación de datos reservados en el caso de la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Una sentencia que al presentador no le parece "en absoluto respetable" porque, tras seguir el juicio, ha escuchado a los periodistas decir que tenían el email del abogado de González Amador mucho antes de la nota de prensa de la Fiscalía General del Estado desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, además de afirmar "de forma unánime" que su fuente no era García Ortiz.

Wyoming asegura haber visto también "cómo la UCO manipulaba mensajes en su informe" y al propio MAR reconocer que "en el origen de todo, estaba uno de sus bulos".

Tras todas estas declaraciones, Wyoming se sigue preguntando "por qué los cinco magistrados conservadores de la sala han decidido condenar a García Ortiz". Para el presentador, se rigen por la principal máxima de la democracia española: las palabras de Aznar donde decía que "el que pueda hacer, que haga".

Con esta decisión, Wyoming considera que los magistrados "han causado un enorme daño a la imagen de la Justicia de este país, a la separación de poderes, al Estado de derecho y a la democracia". De hecho, apunta que al final la Justicia acabará convirtiéndose en una atracción turística porque "está más inclinada hacia la derecha que la torre de Pisa".

