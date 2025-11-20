'Felipón' afirma que si Sánchez se quiere enfrentar a un dictador "lo tiene fácil": "Que se mire al espejo"

Los 'expresidentes' han visitado el Valle de Cuelgamuros con motivo del aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco. Ambos se muestran muy críticos con "la perra" que tiene el Gobierno con "hablar del pasado".

'Aznarito y Felipón' se han trasladado hasta el Valle de los Caídos con motivo del 50 aniversario del fallecimiento de Francisco Franco. "Fíjate, esto son obras y no el alicatado que te has hecho en la cocina", le dice el 'socialista' al 'popular', al ver conjunto monumental.

'Felipón' recuerda a su compañero que hace 50 años que murió el dictador. "Mira que ha cambiado la cosa, antes no se podía decir nada y, ahora, casi nada de nada", afirma. "Hay que ver, Felipón", responde 'Aznarito', "50 años muerto y Sánchez no para de sacar a Franco cada dos por tres a pasear". "Por sacarlo, lo sacó hasta de la tumba", añade, "como si no hubiera cosas más importantes que hablar en este país".

El 'socialista' le da la razón y pone como ejemplo "la actualización de los sueldos de los expresidentes". "Qué perra con hablar del pasado", se lamenta el 'popular', "mira tú y yo, trajimos el progreso, el desarrollo económico, la riqueza y ¿cuántas veces nombramos a Franco? Ni una".

'Aznarito' considera que al actual gobierno "está todo el día mirar para atrás, van a acabar con torticolis". "Si el señor Sánchez se quiere enfrentar a un dictador... lo tiene fácil, que se mire al espejo", replica 'Felipón'. El 'popular' añade que, si el gobierno no habla del caudillo, habla de la Guerra Civil.

"Todo el día dale que te pego con las batallitas del abuelo", afirma, "si nos dieran un euro cada vez que la nombran, no tendríamos que seguir partiéndonos el lomo dando conferencias y comiendo canapés". "Con lo que hice yo para que no se hablar de eso", afirma 'Felipón'.

El 'socialista' pide que haya "memoria histórica de la buena": "¿Por qué no se recuerda más a la persona que nos metió en Europa?". "¿Acaso fue Franco, señores, esa persona?", añade 'Aznarito'. "Fue mi menda", responde 'Felipón'.

"¿Tú crees que algún día nuestros políticos hablarán tanto de nosotros como de Franco?", pregunta 'Aznarito'. Y concluyen, al unísono: "¡Qué va, qué va, qué va... que España está fatal!".

