Sobre migración, violencia machista y cambio climático: los datos que desmontan los bulos de Abascal en la entrevista con Broncano

Los detalles No es verdad que una mujer denuncie a un hombre y automáticamente se le detenga y pase tres días en el calabazo, como afirmó el líder de Vox.

Santiago Abascal, líder de Vox, realizó afirmaciones controvertidas durante su visita al programa de David Broncano. Abascal calificó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un dictador sin pleno poder, y sus declaraciones sobre inmigración y violencia de género han generado polémica. Afirmó que seis millones de inmigrantes han llegado en cinco años, aunque los datos del INE muestran un aumento de solo dos millones. Vox sostiene que el 50% de la inmigración extracomunitaria no trabaja, pero la EPA indica que el 85,7% de la población activa está ocupada. Además, Abascal vinculó a las mujeres con el encarecimiento de la vivienda y desestimó el cambio climático y la ley de nietos.

"Afirmo con rotundidad que estamos ante una persona que es un dictador, pero todavía no ha conseguido tener todo el poder". Este disparate dijo este lunes Santiago Abascal sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su polémica visita al programa de David Broncano, en la que el ultraderechista de Vox dejó muchos titulares que hay que aclarar. Esto es lo que Abascal dijo y lo que en realidad es.

Sobre la migración, que es al final a lo que Santiago Abascal y los suyos llevan todos los problemas que pueda tener España. En el partido ultra dicen que han entrado seis millones de personas en cinco años. Según los datos consolidados del Instituto Nacional Estadística (INE), en 2021 España tenía una población extranjera de 5,4 millones y en 2026 de 7,4. Son dos millones más, no seis.

También dice Abascal que el 50% de la inmigración extracomunitaria no trabaja, este es un argumento clásico de Vox y un dato que incluye a los menores de 16 años, que claramente no trabajan porque no pueden y no son población activa. Pero entre la activa, el 85,7% esta ocupada, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

A esta mentira le cuelgan siempre en Vox el tema de las ayudas. Los extranjeros que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que por cierto no se cobra con venir y pedirlo, son menos del 18%. Entre los requisitos está la residencia legal.

El IMV gestionado por la Seguridad Social, que no es lo mismo que la renta mínima, gestionada por las comunidades, que es la que usa Abascal para decir que en Baleares el 82% de los que cobran son extranjeros. No es sorprendente que quien no tiene derecho a recibir el IMV sea el principal beneficiario de esa renta mínima.

En cuanto a sus palabras sobre la violencia machita, hay que dejar claro que no es verdad que una mujer denuncie a un hombre y automáticamente se le detenga y pase tres días en el calabazo, como afirmó el de Vox en 'La Revuelta'. Las denuncias tienen sus procesos y la valoración de un juez, que tiene en cuanta los antecedentes por violencia machista. Así que es mentira.

También es mentira que la ley de violencia de género busque el enfrentamiento de sexos o deje desprotegidas a las mujeres. De hecho, de ella viene el sistema VioGén, que hoy protege a más de 100.000 mujeres.

Además, Abascal vincula a las mujeres con el encarecimiento de la vivienda por los informes de impacto de género, que no son obligatorios en todas las comunidades, y que, por cierto, sirven para que por ejemplo en las calles haya un alumbrado que evite tramos oscuros o ángulos muertos.

El cambio climático no existe desde siempre, la comunidad científica habla del que produce el hombre, lo que no pasaba en el pleistoceno. Y la 'ley de nietos' no regala votos, ya que este es un derecho con la nacionalidad. Tampoco se retiran los discursos Abascal del diario de sesiones del Congreso porque sí, se retiran sus insultos, y condenar el franquismo no es querer establecer ningún dogma.

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