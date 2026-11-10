El Consejo de Informativos de TVE admite que "el abandono de la esencia del programa" fueron "errores graves" en la entrevista de Broncano a Abascal

Los detalles En un comunicado afirman que "alguien debería asumir las responsabilidades" y que el programa les "hizo sentir muy incómodos".

El líder de Vox, Santiago Abascal, expuso su discurso ultraderechista en la TV pública durante el programa de David Broncano 'La Revuelta'. Abascal calificó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador" y negó la violencia machista, el cambio climático y describió la crisis migratoria de Ceuta como una "invasión". Esta entrevista dejó al presentador abrumado y sin su habitual humor. El Consejo de Informativos de TVE emitió un comunicado criticando la falta de rigor del programa, señalando que alguien debería asumir responsabilidades por permitir que la entrevista se presentara como seria en un contexto electoral.

El líder de Vox, Santiago Abascal, logró colocar la noche de este lunes su discurso ultra en la TV pública. Lo hizo en el programa de David Broncano 'La Revuelta', donde tildó —una vez más— al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador" negando la realidad: que el propio jefe del Ejecutivo ha convocado unas elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

El líder de ultraderecha tampoco tuvo ningún problema en asegurar que se "criminaliza al hombre" para negar la violencia machista, negar el cambio climático y calificar la crisis migratoria de Ceuta de "invasión". Es decir, para desplegar todo su discurso ultra ante un Broncano abrumado por la situación tras abandonar su clásico humor y adentrarse en la entrevista política. El propio presentador, de hecho, ha reconocido este martes que se equivocó.

El Consejo de Informativos de TVE ha emitido un comunicado en el que afirma que "alguien debería asumir las responsabilidades" tras la emisión de la entrevista de Broncano a Abascal.

"'La Revuelta' de anoche nos hizo sentir muy incómodos. El cambio del público habitual, el abandono de la esencia del programa, que es el humor y el entretenimiento, fueron unos errores graves", han señalado.

Según ha explicado, el Consejo se pronuncia porque el espacio de Broncano "se convirtió en un programa informativo, pero sin el rigor que debería garantizar un espacio de estas características". "Alguien de RTVE permitió que esta entrevista se presentara como 'seria'", ha señalado.

El Consejo de Informativos no analiza "si se debería haber hecho y cómo se hizo", pero cree que "ha quedado más que claro que una entrevista política y más en un proceso electoral, se debe realizar por los servicios informativos y por los informadores de RTVE y, sin duda, con producción 100% interna". "Algo que ayer no sucedió. Por eso creemos que alguien debería asumir las responsabilidades", ha zanjado el Consejo de Informativos de TVE.

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