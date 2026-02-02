Wyoming, tras la intervención de Feijóo en la comisión de la DANA: "Ha sido un enfrentamiento a la altura de muchos Grand Slam"

El líder popular ha protagonizado, como señala el presentado de El Intermedio, un partido de tenis durante su comparecencia. Feijóo ha tenido encontronazos con Gabriel Rufián o Oskar Matute debido a la gestión de Mazón durante la DANA.

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido este lunes frente a la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. El líder popular ha intentado desviar el foco sobre Carlos Mazón, "culpando al Gobierno de Sánchez de la mala gestión de la DANA", expone Sandra Sabatés. Como señala la presentadora, Feijóo ha tenido varios encontronazos con el resto de diputados.

"Ha sido un enfrentamiento a la altura de muchos Grand Slam", expone el Gran Wyoming, "ha recibido tantos reveses que ya le llamen 'Feijookovic'", añade. El presentador de El Intermedio señala que para perderse ninguno de los "raquetazos" que ha pegado el líder popular, el programa ha inaugurado una nueva competición "el Open del Congreso".

Sabatés recuerda que Feijóo estaba citado para explicar "por qué intentó cubrir al expresidente Mazón al asegurar que estuvo informado en tiempo real". El líder popular, ha tenido que reconocer que no habló con Mazón hasta casi las 20:00 h, "pero ha negado que mintiese en sus declaraciones a los medios". "'Out'", grita Wyoming, "Feijóo está completamente 'out', no sabe en el día que vive".

"La estrategia de Feijóo para intentar restar responsabilidades a Mazón ha consistido en culpar al Gobierno central y sobre todo a la Confederación Hidrográfica del Júcar", indica Sandra. "Esto es falta", afirma Wyoming, "recordemos que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió casi 200 correos". El presentador expone que se produjeron alertas desde por la mañana que advertían como el aumento de caudales en las cuencas del Magro y del Poyo. "El único apagón que hubo fue el del móvil de Mazón", añade.

Durante su intervención, el líder del PP también ha cargado contra Pedro Sánchez por no haber declarado el estado de emergencia. "Incomprensible", afirma Wyoming, "¿cómo es eso de que Sánchez tenía que encargarse del estado de emergencia?". El presentador expone que el mismo Feijóo había afirmado que tenía que ser Mazón el que lo pidiera. Según Feíjoo esa fue la única equivocación de Mazón aquel día. "Como para acordarse entre el primero, el segundo, el postre, el chupito... a Mazón se le olvidó, estaba en otra cosa", señala Wyoming.

Cuando ha llegado el turno de preguntas de Oskar Matute, de Bildu, el líder del PP ha sacado su peor cara. Cuando este le ha preguntado sobre si pensaba dimitir por haber mentido, Feijóo "ha intentado desviar la atención recurriendo al tema de ETA", señala Sabatés.

Wyoming considera que hablar sobre ETA en esa situación "está completamente fuera de lugar, entre otras cosas, porque la banda terrorista entregó las armas y Bildu es una coalición de partidos entre los que está Alternatiba, que es la coalición a la que pertenece Matute y que nunca ha tenido ninguna vinculación con ETA".

"Eso a 'Feijookovic' le da igual, menos mal que era el candidato moderado del Partido Popular", añade el presentador, "cómo serán los otros". Wyoming se pregunta por qué le dio a Feijóo por el tenis ya que "viendo su afición a los golpes bajos debería haberse dedicado al kickboxing".

Sabatés expone que la estrategia de Feijóo durante la comparecencia ha sido mezclarlo todo con otros temas "que nada tenían que ver con la DANA". Cuando ha llegado el turno de Gabriel Rufián, el líder popular le ha respondido haciendo referencia a la corrupción del gobierno y el accidente de Adamuz.

"Claramente, Feijóo está enfangado todo para que él no se pueda seguir disputando el torneo", indica Wyoming, "ahora entiendo por qué le cuesta tanto hablar de la DANA, no se le da muy bien la tierra batida, pero es un maestro moviéndose en el barro".

