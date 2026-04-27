Wyoming, sobre los insultos de Abascal contra Sánchez y Grande-Marlaska: "Abren la puerta y legitiman todo tipo de violencia"

Para el presentador de El Intermedio ha dado un paso más "en la degradación de nuestra democracia". Wyoming expone que, además, solo sirven son una falta de respeto grave y deshumanizan al rival político.

El Gran Wyoming inicia El Intermedio compartiendo unas imágenes de Santiago Abascal en el que califica de "mierda" a Pedro Sánchez y de "rata" a Fernando Grande-Marlaska. "Esta gente, como nos descuidemos, nos van a gobernar", advierte.

El presentador de El Intermedio señala que, en las imágenes, "vemos al líder de la tercera fuerza política de España dando un paso más en la degradación de nuestra democracia". Wyoming afirma que, con la escalada de la derecha radical, "corremos el riesgo de normalizar estas muestras de violencia que acaban contaminando y haciendo suyas sus seguidores".

Wyoming decide mandar un mensaje a los espectadores del futuro. "Me dirijo a los espectadores que nos están viendo desde el año 2035", comienza su mensaje, "si te preguntas cómo es posible que un torero sea vuestro ministro de cultura, que vuestro presidente del Gobierno entre en las ruedas de prensa a caballo, que los negros caminen por aceras diferentes o que solo exista un medio de comunicación, la respuesta es muy sencilla: todo empezó con gestos como el de faltar gravemente al respeto y deshumanizar al rival político".

"También me gustaría mandar un mensaje al señor Abascal", añade: "Deje de invocar la prioridad nacional y empiece a priorizar el respeto a sus semejantes". El presentado añade que sus insultos "abren la puerta y legitiman todo tipo de violencia". "Si de verdad le preocupa España, deje de arrastrar por el fango nuestras instituciones y nuestra democracia", concluye.

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