La mirada de Jorge Fernández Díaz que asusta a Isma Juárez: "La madre que me parió, me he cagado"

"¿Le ha ayudado a aparcar el ángel de la guarda hoy?", pregunta Isma Juárez a Jorge Fernández Díaz, cuya reacción deja temblando al reportero de El Intermedio: "Me he cagado".

Isma Juárez se ha enfrentado a su primera cobertura de un juicio para El Intermedio. El reportero se ha trasladado hasta San Fernando de Henares, donde se encuentra la Audiencia Nacional, el mismo día que declara como testigo Mariano Rajoy, a quien le ha llevado un regalo: unas zapatillas personalizadas.

Y es que Juárez ha explicado en el vídeo principal de esta noticia que son para que el expresidente del Gobierno "ande rápido, como le gusta a él, y quizá, escapar de Bárcenas". "Están guapas", ha destacado el propio reportero que, sin embargo, ha desvelado que la personalización está hecha con bolígrafo.

Por otro lado, mientras espera a Rajoy, Isma Juárez ve a Jorge Fernández Díaz a quien pregunta a gritos cómo está. "¿Le ha ayudado a aparcar el ángel de la guarda hoy?", ha preguntado el reportero al exministro, cuya reacción ha dejado temblando a Juárez. "Bueno, vaya mirada me ha echado, la madre que me parió, me he cagado", ha confesado Isma Juárez mientras salía de plano.

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