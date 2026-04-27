Dani Mateo, sobre Ignacio Hoces: "Es un 'asustaviejas' en su tiempo libre, que siendo de Vox es todo el rato"

Dani Mateo destaca que a Ignacio Hoces, político de Vox que defiende instaurar la prioridad nacional en España, le "molestó" la pitada al himno en la final de Copa del Rey" y, de paso "que se llame así y no del Generalísimo".

Dani Mateo lanza desde el plató de El Intermedio "un mensaje para Aimar Bretos": "Si quieres petarlo de verdad, invitada a tu programa a Ignacio Hoces, diputado de Vox por Badajoz, responsable de defender la moción para instaurar la prioridad nacional en todo el país y 'asustaviejas' en su tiempo libre, que siendo de Vox es todo el rato".

"Atención a su discurso, parece sacado del NODO", afirma Dani Mateo, que enseña las palabras de Hoces en el vídeo principal de esta noticia en el que afirma que "España está sumida en una anarquía migratoria". "Tenemos en España a más de diez millones de residentes nacidos en el extranjero", afirma Hoces, que destaca que "son tres millones más en el último lustro". "Esto no es una evolución natural del pueblo español sino una transformación acelerada de España y de nuestro propio ser, estar y parecer", asegura el político de Vox.

Tras escucharle, Dani Mateo destaca que vaya "miedo lo que cuenta": "Dice que los de fuera incrementan la población y nos transforman el ser, el estar y el parecer". "No solo está en contra de que los migrantes copulen, sino de que también nos mangoneen los verbos copulativos", asegura el colaborador de El Intermedio, que destaca que "no es un hombre del pasado ya que está pegadito al racismo más de actualidad".

Y es que el político de Vox critica a la gente que se "escandaliza por que un patriota cante 'musulmán el que no bote'" mientras que "respetan que unos sinvergüenzas canten 'español el que no vote' o piten el himno nacional". Dani Mateo destaca que a Hoces le "molestó que se pitada al himno en la final de Copa del Rey" y, de paso, "que se llame Copa del Rey y no del Generalísimo".

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