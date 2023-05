El Gran Wyoming recuerda que no fue hasta 1987 cuando a un piloto de aviones se le ocurrió ponerle un mango y unas ruedas a las maletas. Con ello pretende destacar que hay veces que tenemos la solución a los problemas "delante de las narices" pero somos incapaces de verla y pone como ejemplo las declaraciones de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que ha lamentado que "por el motivo que sea" haya sectores, como la hostelería o la construcción, donde no consiguen mano de obra para cubrir todos los puestos.

El presentador de El Intermedio señala que España tiene, en este momento, 140 mil vacantes sin cubrir, la cifra más alta desde 2013. Así, critica al presidente de los empresarios que no se le ocurra "alguna buena razón" para justificar esa falta de empleados y pone algunos ejemplos: "Los salarios en esos puestos, en muchos casos, no dan casi para vivir, las jornadas de trabajo en sectores como la hostelería son bastante más largas que lo contemplado en los contratos o que para muchos trabajadores resulta imposible desplazarse en busca de empleo porque su sueldo no llega para cubrir el coste del alquiler".

"Con lo inteligente que es usted, seguro que si piensa un poco, encuentra la razón para esta misteriosa falta de trabajadores", comenta, y añade que la humanidad tardó siglos en combinar la maleta y las ruedas, pero está convencido de que "nuestros empresarios tardarán menos en combinar algo más sencillo, el empleo y los sueldos dignos", apunta.