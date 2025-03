Wyoming, al filtrarse nuevos audios entre Cospedal y Villarejo: "Hay tantos que podrían montar su propio podcast"

Se han publicado nuevos audios entre Maria Dolores de Cospedal y José Manuel Villarejo, publicados por Rac1. Como indica Sandra Sabatés, "en uno de ellos se puede escuchar a la exministra y al excomisario celebrar el fracaso de Convergencia i Unió en las elecciones de 2012".

"Qué alegría escuchar nuevos audios de Cospedal y Villarejo", apunta Wyoming, "hay tantos que podrían montarse su propio podcast". "Sería igual de exitoso que 'La Ruina' solo que este se llamaría 'Cómo buscarle la ruina a los independentistas'", añade.

En otro de los audios, Villarejo hace referencia a que Alicia Sánchez-Camacho, exlíder del PP catalán, prometió pagar 50.000 euros a Victoria Álvarez, expareja del hijo de Jordi Pujol para que Álvarez denunciara en la Audiencia Nacional la existencia de cuentas bancarias de los Pujol en el extranjero. Sánchez-Camacho lo ha negado en la comisión.

Sobre estos nuevos audios, Cospedal ha puesto en duda su veracidad. "No lo sé, no lo reconozco, no me acuerdo...", expone Wyoming, "esto es, en resumen, lo que ha dado de sí la comparecencia de Cospedal". "Unas evasivas indignantes que también utilizaron Mariano Rajoy o Jorge Fernández Díaz cuando fueron a declarar en esta misma comisión", añade.

Para el presentador, los populares "nos tomaron por idiotas" ya que, como expone, "no pueden pretender que nos traguemos respuestas como 'no me acuerdo' a hechos tan innegables como que la 'Operación Cataluña' existió". "Lo bueno es que parecen haber aprendido la lección y no lo han hecho a martillazos", concluye.