Los audios que muestran cómo maniobró Cospedal en la Operación Cataluña: "Las cosas que no existen son las que no he contado"

María Dolores de Cospedal jugó un papel en la llamada 'Operación Cataluña'. Así se desprende de nuevos audios, publicados este lunes por 'RAC 1', de una conversación entre la exministra de Defensa y el comisario José Manuel Villarejo, en la que ambos aluden a maniobras contra líderes del independentismo y también a otras personas implicadas en esa 'guerra sucia'.

Unas grabaciones que han visto la luz el mismo día en que la exministra ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso sobre este asunto. Allí, la que fuera 'número dos' del PP ha negado la veracidad de esos audios, en los que se le escucha afirmar: "Las cosas que no existen son las que yo no le he contado a nadie".

La charla en cuestión entre Cospedal y Villarejo se produce en septiembre de 2014 en el despacho de la entonces secretaria general del PP en la sede de la calle Génova. En ella, ambos aluden a movimientos en los que también habría participado la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, para perjudicar al independentismo.

"¿Quién se ha enterado de que yo me vi con Alicia? Nadie", afirma Villarejo, a lo que Cospedal responde: "No lo hemos contado los tres que lo podíamos contar". "Con toda la información que tú me habías dado y con la que ella me dio, pues, hicimos lo que hicimos", afirma el comisario, que se felicita por lo que considera "un trabajo" que "cambió un poco la historia de Cataluña". "De 62 a 50, yo creo que fue positivo", afirma, en aparente referencia a los escaños que perdió Convergència en las elecciones de 2012.

También aluden a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Vicky Álvarez, que denunció la existencia de las cuentas de los Pujol en Andorra. De la conversación se desprende que Sánchez Camacho le habría prometido 50.000 euros que luego no se le entregaron. En este sentido, Villarejo recomienda que se le pague lo convenido. "En su día le dije a Alicia: 'No puedes prometerle a esta tía que le darás 50.000 euros y luego cortarle la comunicación' (…) Págale y la tía se callará. Ya me encargaré yo que se calle", dice.

Según cuenta Villarejo, cuando le hizo la misma recomendación al entonces número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, este le dijo que era un tema "del partido" y no del Gobierno. Sobre Sánchez Camacho, el comisario insiste: "Es clave, como tú y yo sabemos...". Cospedal coincide: "Y tiene valor. Tiene lo que no tienen otros".

No es el único pago al que se hace referencia en estos audios. En otro momento de la conversación, Villarejo alude a una "deuda" pendiente -según 'RAC 1', es por un pago al empresario Javier de la Rosa, que actuaba como su confidente- y Cospedal le contesta que está "intentando sacarlo por otro lado". "¿A que yo no te he dicho que no?", incide la entonces dirigente 'popular', a lo que el comisario recuerda que ella le dijo: "Adelántalo y cuenta conmigo".

Entonces, el expolicía sugiere pagar esa 'deuda' a través de "algún encargo de algún asesoramiento" en la empresa de gestión de residuos nucleares ENRESA. "Voy a mirar, ahora, que sepas que yo, contrato que adjudica esa empresa, contrato que lo ha revisado el Ministerio de Hacienda para joderme a mí", le advierte Cospedal, que sin embargo acaba considerando que puede ser "una vía buena" y promete ponerle en contacto con el presidente de la compañía pública.