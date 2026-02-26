Wyoming explica por qué los ultras "ni se crean ni se destruyen, solo se transforman": "Los métodos y bulos siguen siendo los mismos"

"Aunque algunos hayan sustituido los manifiestos por los tuits, las botas por las zapatillas de deporte y los bigotes por los flequillos, la idea principal que les mueve sigue siendo la misma", afirma Wyoming en este vídeo.

Ayer a las puertas del Santiago Bernabéu un grupo de jóvenes cantaban el 'cara al sol'. "O escuchan canciones de 2026 que escandalizan a media población, o de 1936, que escandalizan a la otra media", ironiza Wyoming.

El presentador de El Intermedio se queda con las primeras, según él porque "los falangistas menean mucho sus banderas victoriosas, pero muy poco su booty y sus cocos".

Wyoming afirma que estos jóvenes simpatizantes del franquismo "siempre han estado ahí" y recuerda que el día después de la muerte de Franco "no toda España se levantó de repente democrática por arte de birlibirloque".

Los papeles desclasificados del 23F demuestran cómo la extrema derecha de entonces difundió bulos para ensuciar la imagen del rey, algo que convierte la relación entre extrema derecha y bulos en la "más larga de España por detrás de la de Víctor Manuel y Ana Belén".

Hoy en día se han cambiado los manifiestos por los tuits, las botas por las zapatillas de deporte y los bigotes por los flequillos, pero Wyoming considera que "los métodos, los bulos y la idea principal que les mueve sigue siendo la misma: 'España está llena de rojos y de piojosos y hay que acabar con ellos porque el poder nos pertenece'".

Para Wyoming, esto demuestra que "los ultras ni se crean ni se destruyen, solo se transforman". Como la energía o los 'Pokémon', salvo que en este caso "no evoluciona ni uno".

