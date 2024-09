Sandra Sabatés y el Gran Wyoming vuelven con 'Páginas salmonete' para hacer un repaso de las noticias económicas más destacadas de la semana. Como indica la presentadora, "la UE ha pospuesto la votación que debía celebrarse esta semana y que tenía por objeto aumentar los aranceles a la importación de automóviles eléctricos fabricados en China como medida de protección a la industria europea".

España, Alemania y Hungría se han mostrado en contra por las contrapartidas que podría imponer China. EEUU, por su parte, también ha tomado medidas ya que Biden ha planteado prohibir la venta de coches que contengan software o hardware chino. Wyoming indica que "es imposible parar el éxito de los vehículos chinos dado que llevan gato hidráulico y gato de la suerte".

En la siguiente noticia que analiza, Sandra expone que "las ofertas del supermercado tendrán que se calculadas respecto al precio más bajo del último mes". El Tribunal de Justicia de la UE da la razón así a una denuncia de una Asociación de consumidores alemana para evitar prácticas engañosas. "Y esto pone fin al mayor fraude que hemos visto en los supermercados exceptuando el que promete que se podía ligar comprando piña", explica Wyoming, "yo he comprado 200 y no he pillado cacho".

La siguiente noticia expone que se han reclutado militares para convertirse en conductores profesionales. "La patronal del transporte ultima un acuerdo con el ministerio de Defensa para ofrecer el salto del personal cualificado del ejército al sector privado", argumenta Sandra.

Dani Mateo vuelve con su sección 'Show me de Dani'. Wyoming le pregunta su opinión sobre las palabras de la ministra de Vivienda de apelar a la solidaridad de los propietarios. Dani afirma, irónico, que le dan mucha pena los inquilinos mientras se 'seca' las lágrimas con billetes.