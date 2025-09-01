Wyoming enseña cómo ha quedado el nuevo plató de El Intermedio: "Esto parece ya de Antena 3"

El Intermedio estrena temporada con novedades. Una de ellas es el nuevo plató. Como cuenta Wyoming, el cambio tiene una razón: que el programa cumple 20 años.

Este lunes ha dado comienzo la nueva temporada El Intermedio. Además de contar con nuevos colaboradores, el programa estrena nuevo plató. Al inicio del programa, El Gran Wyoming da la bienvenida los espectadores y al público que se encuentra en el plató, que le reciben con vítores.

"Saben que todo esto está orquestado, porque muchos conservaban la esperanza de que a lo mejor no viniera", afirma, el presentador, ante los aplausos del público.

Wyoming señala que este año han decidido empezar "por todo lo alto" con el nuevo plató. "No sé si ustedes se han dado cuenta al mirar", afirma, "menudo verano me he pasado aquí con la llana".

"Ha valido la pena, amigos, mirad que maravilla", expone, "si esto parece ya de Antena 3". "Todo calidades", añade, "¡qué pantallas! ¡qué luces! ¡qué mesa!", concluye, "si os interesa la alquilamos por las noches como plaza de parking". El presentador desvela que esta cambio tiene una razón de peso: que El Intermedio cumple 20 años.