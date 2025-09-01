Ahora

Nueva temporada

Wyoming enseña cómo ha quedado el nuevo plató de El Intermedio: "Esto parece ya de Antena 3"

El Intermedio estrena temporada con novedades. Una de ellas es el nuevo plató. Como cuenta Wyoming, el cambio tiene una razón: que el programa cumple 20 años.

El Intermedio estrena temporada con novedades. Una de ellas es el nuevo plató. Como cuenta Wyoming, el cambio tiene una razón: que el programa cumple 20 años.

Este lunes ha dado comienzo la nueva temporada El Intermedio. Además de contar con nuevos colaboradores, el programa estrena nuevo plató. Al inicio del programa, El Gran Wyoming da la bienvenida los espectadores y al público que se encuentra en el plató, que le reciben con vítores.

"Saben que todo esto está orquestado, porque muchos conservaban la esperanza de que a lo mejor no viniera", afirma, el presentador, ante los aplausos del público.

Wyoming señala que este año han decidido empezar "por todo lo alto" con el nuevo plató. "No sé si ustedes se han dado cuenta al mirar", afirma, "menudo verano me he pasado aquí con la llana".

"Ha valido la pena, amigos, mirad que maravilla", expone, "si esto parece ya de Antena 3". "Todo calidades", añade, "¡qué pantallas! ¡qué luces! ¡qué mesa!", concluye, "si os interesa la alquilamos por las noches como plaza de parking". El presentador desvela que esta cambio tiene una razón de peso: que El Intermedio cumple 20 años.

Las 6 de laSexta

  1. Compromiso sí, pero "neblina" también: el camino del Gobierno para alcanzar unos Presupuestos que nadie ve claros
  2. Feijóo copia a Vox al vincular migrantes con delincuencia y tiñe al PP de verde en el arranque del curso político
  3. Putin ya no está solo: Rusia estrecha lazos con China y la India y cuestiona el papel de Europa para "resolver la situación en Ucrania"
  4. Israel trata de ocultar su genocidio en Gaza asesinando deliberadamente a casi 250 periodistas
  5. Machismo disfrazado de tradición: las vecinas de Cervera (La Rioja) se plantan para poder bailar tras ser boicoteadas
  6. Cómo saber si tu esmalte de uñas es seguro: la UE prohíbe dos sustancias presentes en los geles semipermanentes