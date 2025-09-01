Amaral inaugura la nueva temporada de El Intermedio cantando en directo 'Dolce vita'

El Gran Wyoming afirma que se siente agotado ante tanta información y necesita algo que le reactive. Por ello, pide ayuda al grupo al grito de "¡Amaral, os necesito!".

En la pasada temporada El Intermedio inauguraba una sección 'Wyoming, te necesito', en la que el presentador desmontaba bulos absurdos. El inicio de la sección era la popular canción del grupo Amaral 'Te necesito'. El grupo maño, formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, no podía faltar en el inicio de esta nueva temporada.

El Gran Wyoming manifiesta sentirse "agotado con tanta información". Por ello, pide algo que le "reactive" al grito de "¡Amaral, os necesito!". Amaral ha interpretado la canción 'Dolce vita', un tema que, además, da título a su noveno disco de estudio. El álbum, además, tiene como hilo conductor la 'dolce vita'.

"El álbum habla de la belleza de vivir", cuenta Eva, "la alegría de vivir". La artista indica que, cuando la compusieron, no sabían con seguridad si ese tema iba a dar título a su disco.

Juan manifiesta que están muy agradecidos al público por todo el apoyo y los mensajes que han recibido con este disco, tanto en las redes como en directo. "Los artistas son un producto de la generosidad de todos ustedes, mantengan y revindiquen el arte", responde Wyoming.