Cristina Gallego, sobre Rubiales: "Seguro que los reyes le condecoran, esperemos que esta vez no se lleve las manos a la huevada"

Cristina Gallego repasa en este vídeo las últimas 'aventuras' de Luis Rubiales, desde la entrevista en la que aseguraba ser una víctima del "feminismo radical" y el Gobierno, hasta el ataque con huevos durante la presentación de su libro.

Cristina Gallego cuenta "la leyenda del proscrito más famoso del condado": Luis Rubiales, "más conocido como Rubi Hood", que "le roba dinero a los ricos para repartírselo con sus amigos aún más ricos".

Para acompañarle en sus 'aventuras', Cristina ha tenido que hacerse pasar por un hombre, porque según ella "es la única manera de que no me meta cuello".

Hoy ha salido a la venta su libro, donde asegura que "ha existido una trama cuyo fin era matar a Rubiales" e incluso establecía un paralelismo entre él y Jesucristo. Entre ambos, Cristina solo ve una diferencia: "A uno le vendieron por 30 monedas y el otro por menos de dos millones de comisión no se movía".

Rubiales denuncia una persecución del "feminismo radical" y acusa al Gobierno de ir contra él como cortina de humo. Además, Cristina recuerda que, durante la presentación del libro, "fue atacado con una de las armas más caras del mercado: una docena de huevos".

El expresidente fue a por su agresor, que resultó ser su tío, y en medio del tumulto apareció otro "buen amigo". "¿Qué pasa? En esta versión de la historia también sale un negro, pero en vez de Morgan Freeman es el ultra Bertrand Ndongo", comenta Cristina.

Ante la reacción "desproporcionada e incluso macarra" de Rubiales, la colaboradora de El Intermedio recuerda la justificación del expresidente de la Federación Española de Fútbol, que asegura que quería proteger a un amigo suyo y su mujer embarazada. "Cuando todo esto se aclare, seguro que los reyes le condecoran, esperemos que esta vez no se lleve las manos a la huevada".

