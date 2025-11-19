Wyoming compara la corrupción con las canciones de King África: "Se repite una y otra vez"

El presentador de El Intermedio expone que vivimos "en un 'déjà vu' constante". "Siempre son los mismos métodos, las mismas conversaciones zafias, los mismos contratos amañados y el mismo desprecio por lo público", se lamenta.

El Gran Wyoming abre El Intermedio este miércoles hablando de Heráclito. El filósofo, como indica el presentador, decía que "nadie se baña dos veces en el mismo río". "Como dando a entender que la vida cambia constantemente", aclara Wyoming.

"Vamos a ver, Heráclito, tú sabrás mucho de ríos, pero de la vida no tienes ni idea", afirma el presentador. Wyoming aconseja al filósofo leer los periódicos para que descubra los nuevos casos de corrupción "que salen cada día". "Te darás cuenta de que este río se parece bastante al resto de ríos donde nos hemos bañado en los últimos años", reflexiona.

El presentador, además, cree que están "infestados de pirañas porque no paran de pegar mordidas". Wyoming indica que "es normal que tengamos la sensación de vivir en un 'déjà vu' constante, porque en este país la corrupción es como las canciones de King África, algo que se repite una y otra vez, y, por desgracia, no solo en verano".

"Siempre son los mismos métodos, las mismas conversaciones zafias, las mismas cuentas en el extranjero, los mismos contratos amañados, el mismo desprecio por lo público y, sí, las mismas empresas", afirma Wyoming.

Wyoming señala que "dos no se corrompen si uno no le da al otro un sobre a cambio de un contrato". El presentador expone que las empresas corruptoras "siguen siendo las mismas, trama tras trama". En su mayoría, son importantes constructoras, "por lo que sea no recuerdo a ninguna empresa de confecciones involucrada en casos de corrupción".

El presentador recuerda que este verano Pedro Sánchez anunció un plan estatal de lucha contra la corrupción. "Casualmente, cuando estallaba el caso de Cerdán", añade. En este plan, se presentaban varias medidas, entre las que se incluían algunas contra las empresas corruptoras.

"Me parece que más allá de los anuncios grandilocuentes sobre la necesidad de combatir la corrupción, seguimos casi en el mismo punto", critica. Wyoming dice que, de manera urgente, se debería hacer algo. Por ejemplo, comprar un buen flotador. "Me temo que nos vamos a estar bañando en el mismo río muchos años más", concluye.

