Pilar de la Parra, universitaria con 83 años, a Thais Villas: "Estudiar me da la vida"

Esta estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid decidió, con 80 años, comenzar a estudiar Estudios Hispánicos. La reportera ha visitado con ella su facultad para saber qué la llevó a volver a las aulas.

Pilar de la Parra es una mujer de 83 años que con 80 años decidió comenzar a estudiar Estudios Hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Thais Villas se ha desplazado hasta dicho centro educativo para conocer un poco más a Pilar.

Como la estudiante cuenta a la reportera, que, aunque lleve sus estudios "muy bien", estudiar a veces la agobia debido al volumen de trabajo. "Me gusta sacar buenas notas, soy muy competitiva", confiesa. Pilar explica que se animó a volver a las aulas ya que siempre ha tenido "muchas ganas de aprender cosas". Cuando su marido falleció, considera que era "un poco lata" para sus hijos estar siempre pendientes de ella, así que decidió hacer algo que le gusta mucho: aprender.

Como le ha comentado a Thais, es muy competitiva y si una asignatura no la lleva bien preparada y sabe que no puede sacar buena nota, no se presenta. "No necesito la titulación ni buscar un trabajo", indica. No es su primera carrera. Con 49 años comenzó a estudiar la primera. Pilar tiene siete hijos y, como comparte, "todos eran muy ilustrados, hablaban de cosas que yo decía 'van a decir mis hijos la paleta del pueblo que no sabe mantener una conversación'". "Entonces dije 'esto no puede ser', y me matriculé", añade.

Para ella, volver a la universidad con sus 80 años le ha "dado la vida". "Es una fuente de sabiduría estar aquí", señala. Además, tampoco hace pellas, algo que sorprende a Thais. "Qué rancia eres", le dice la reportera. "Si no vengo a clase, ¿qué hago?", responde Pilar.

Thais le pide a Pilar que de un consejo a la gente que no sabe qué estudiar. "Que hagan lo que les apetezca, sin pensar que tenga más o menos salida". De la Parra señala que a veces algunas carreras se ponen de moda, pero, al terminar de estudiar, el mercado está saturado y hay menos posibilidades de encontrar trabajo.

