'Baby boom' en España
Wyoming se dirige a los niños nacidos en 2025: "Votad al que creáis que apuesta por la democracia y los servicios públicos"
España consigue aumentar la natalidad por primera vez en los últimos diez años. En 2025 nacieron más de 320.000 niños, un dato que lleva al presentador de El Intermedio a todos esos nuevos españoles.
El Gran Wyoming comparte una importante noticia que se ha conocido este miércoles: "España vive un 'baby boom'". Por primera vez, en la última década, ha aumentado la natalidad en España ya que, como indica, "en 2025 hubo más de 320.000 nacimientos, lo que implica un montón de niños y carbohidratos, cada uno trajo un pan bajo el brazo".
"Sea como sea, hay 321.164 nuevos españoles y a ellos me quiero dirigir", anuncia. El presentador les da la bienvenida a nuestro país y les explica que les va a contar "cómo funciona esto". "Ser español os permite una serie de cosas únicas", señala: "Ir a los bares, gritar mucho, tener persianas, colgar la ropa en los balcones o cenar a las 11 de la noche".
A pesar de ello, Wyoming señala que los incapacita para "hablar idiomas o ganar Eurovisión". "Pero ¿quién quiere ganar un concurso cutre pudiendo comer unos chicharillos en escabeche a las 12 menos cuarto de la noche?", pregunta.
El presentador dice que, a nivel político, "la cosa no está bien". "Halláis salido de derechas, de izquierdas o de centro escorado, votad siempre por vuestro propio beneficio", añade, "al que creáis que apuesta por la democracia, la igualdad y los servicios públicos".
Wyoming explica que les hace esa aclaración porque, por ejemplo, las personas que estaban trabajando durante su parto eran "personal sanitario al que pagamos con nuestros impuestos". "Defendedlos", pide, "aunque ahora mismo le guardéis rencor al que os dio en el culo para que llorarais".
Además, les aconseja pasarlo bien, aprender cosas y jugar mucho, sobre todo a las casitas. "Es la única casa que vais a tener en vuestra puñetera vida", concluye.
