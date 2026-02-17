Wyoming, tras las dimisiones la CAM: "¿Se han dado cuenta a la vez de lo que supone el Gobierno de Ayuso para la educación?"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre la crisis abierta en el Gobierno de Ayuso tras el cese del consejero de Educación por no ser capaz de sacar adelante la ley de universidades públicas y la dimisión de varios altos cargos del Ejecutivo madrileño.

El cese del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha abierto una crisis en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, después de que hoy se haya producido una cascada de dimisiones en un momento especialmente delicado para las universidades públicas madrileñas.

Como muestra, la Universidad Complutense ha anunciado que hará recortes por 33 millones de euros para devolver el préstamo que tiene con el Gobierno de Ayuso, precisamente para afrontar la asfixia económica a la que le está sometiendo el Ejecutivo madrileño.

Un 'misterio' que lleva a Wyoming a plantearse varias preguntas: "¿Por qué está dimitiendo tanta gente? ¿Qué tienen en común estas cinco personas?".

Tras analizar quiénes eran Pablo Posse, Mónica Lavín, Carlota Pasarón, Nicolás Javier Casas y María Luz Rodríguez de Llera en el Gobierno de Ayuso, al presentador de El Intermedio le surgen más dudas: "¿Ocultan algo? ¿Se han dado cuenta todos a la vez de lo que supone el Gobierno de Ayuso para la educación?", se pregunta Wyoming, que al ver sus fotos piensa que "tiene más pinta de que han dejado la política para refundar Ciudadanos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.