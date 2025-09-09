Wyoming 'defiende' que Ábalos fue una "víctima del sistema": "Su único delito fue amar"

El Intermedio 'estrena' su propia versión de 'La guerra de los Rose'. Dani Mateo adelanta que Carolina Perles, exmujer del exministro, "ha hecho honor a su apellido y ha soltado unas 'ídems'".

La 'película' empieza con un fragmento de la entrevista de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, para 'The Objective'. En ella, la exmujer de Ábalos desvela que Iván Redondo fue a su casa dos meses antes de la destitución del exsocialista para hablar con él. Aunque no puede asegurar que le avisara de que iba a ser cesado, ya que no estuvo presente, cuenta que le trasladó a Ábalos "que habían llegado a oídos del presidente sus relaciones extramatrimoniales".

"¡Qué giro!", afirma Mateo. "Con razón Sánchez nombró a Ábalos ministro de Transportes, porque tenía una sobrina en cada puerto, en cada estación y en cada parada de autobús", añade.

Perles, además, cuenta que Ábalos le explicó que las conversaciones con el presidente "ya no eran tan cordiales como en un principio". "En una ocasión me llega a decir que el presidente le dice que qué pasa, que si va por libre", afirma la exmujer del exministro.

"Se ve que lo clavó porque al final acabó en el grupo mixto", comenta Dani tras esta afirmación de Perles. "Dani, no me hagas spoiler", le pide Wyoming. El clímax de la película, como anuncia el presentador de El Intermedio, se produce cuando Ábalos se lamenta de que han aireado su vida privada.

"¿Qué personajes de la política han sido sometidos a este relato de salseo al que se me somete a mí?", se pregunta el exministro, "es que yo digo, ¿será que todos tienen votos de castidad?". "Se de uno que no vive en un monasterio...", ironiza Wyoming.

"Qué injusticia", afirma Wyoming, "todos somos hipócritas, Ábalos es solo una víctima del sistema". "¿Cuál fue su delito?", añade, irónico, "amar". "En este caso igual tiene más que ver con pagar por amar...", responde Dani.

Mateo señala que Ábalos también se ha puesto muy digno ya que está dolido con su expareja. "Es el Laurence Olivier de la política", afirma Dani. Ábalos explica que él tuvo una oferta económica para hablar en una televisión, pero declinó la oferta. "Qué dignidad", responde Mateo, "no parece él".