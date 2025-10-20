Wyoming critica la tibieza de la UE ante Gaza: "Solo pueden pasar arrastrándose a los pies de Netanyahu"

Ante la creciente tensión en Gaza y las dudas sobre el cumplimiento del alto el fuego, Estados Unidos ha vuelto a enviar a sus negociadores a la región. Mientras tanto, Europa analiza el plan de paz y recibe críticas por su tibia respuesta.

Ante la fragilidad del alto el fuego en Gaza, Estados Unidos ha vuelto a enviar a sus negociadores con el objetivo de supervisar la aplicación del acuerdo de paz. En la última semana, Israel ha matado a cerca de cien palestinos en medio de la tregua.

Mientras tanto, en Luxemburgo, los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea se reunieron hoy para analizar el plan de paz propuesto para Gaza.

La sensación que transmite Europa es que se conforma con cómo están evolucionando las cosas en la Franja. Un ejemplo es la valoración del alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien consideró que el alto el fuego en Gaza ha superado su primera prueba de resistencia.

"Pues nada, así está el tema… Si matar a casi 100 gazatíes en una semana en medio de un alto el fuego es superar la primera prueba de resistencia, pues anda, no quiero pensar qué hubiera pasado si no lo hubiera superado", ironizó El Gran Wyoming tras conocer la última hora.

Sobre la posición de la Unión Europea en Gaza, el presentador de El Intermedio se ha mostrado muy crítico. "Me da la sensación de que la Unión Europea ha puesto el listón bajísimo, tan bajo que solo pueden pasar arrastrándose a los pies de Netanyahu", opinó Wyoming.

