El Gran Wyoming compara desde 'el pico de la mesa' la situación del CGPJ con la filmografía completa de Steven Seagal y afirma que "no hay por dónde cogerla". Este expone que más allá del "bloqueo injustificable", dice, del PP, también llama la atención la actitud de los propios miembros del Consejo, que siguen "atrincherados" a pesar de llevar más de 2.000 días con el mandato caducado. "Están pegados a sus sillas, no me extrañaría que esas togas fueran de velcro", comenta.

Además, el presentador destaca que se han acostumbrado a presentarse como víctimas, pues señala que el actual presidente del Consejo, Vicente Guilarte, pedía que les dejaran en paz tras las críticas al magistrado García-Castellón.

"Se erige así en defensor de un juez que está siendo criticado por haberse convertido en el azote de la futura ley de amnistía y asume que esas críticas no van solo contra un magistrado sino que manchan a toda la judicatura", manifiesta, aunque aclara que no es cierto, puesto que "esto solo salpica a uno en concreto, como la canción de Shakira", asegura.

Este lunes está prevista una nueva reunión del CGPJ a petición de los nueve vocales conservadores. "¿Han quedado para dimitir y así forzar su renovación?", se pregunta Wyoming, que supone que lo único que van a renovar son "sus argumentos para hacerse otra vez las víctimas", sostiene, ante lo que ellos consideran ataques intolerables.

"Esperemos que el bloqueo del Consejo termine pronto y podamos hacer realidad los deseos del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que les dejemos en paz, aunque igual estamos pidiendo demasiado", expresa.