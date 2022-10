El Gran Wyoming se desplaza hasta el pico de la mesa de El Intermedio para contestar a Isabel Díaz Ayuso y a Enrique Ossorio, el cual ha afirmado que los familiares de los fallecidos por COVID en residencias ya habían pasado página y su posterior defensa argumentando que no había dicho eso. "A estas alturas a nadie se les escapa que esas palabras no han sido manipuladas, más bien han sido bochornosas", afirma rotundo El Gran Wyoming, que recuerda que "estas no han sido las únicas mentiras que hemos escuchado sobre las residencias de ancianos en Madrid".

En concreto, el presentador repasa "todas las mentiras que ha dicho el PP de Madrid desde que estalló la polémica". Y es que Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la comisión de investigación porque ellos prefieres estar al lado de las familias, algo a lo que Wyoming responde tajante: "Cuesta creerlo, cuando no se ha dignado a reunirse con ninguna de las asociaciones de familiares de los fallecidos en las residencias durante la COVID". "A Ayuso solo se preocupa de un familiar, su hermano cuando necesita un trabajito", destaca Wyoming.

El Gran Wyoming también contesta a Enrique Ossorio tras decir que dichos fallecimientos no se habrían podido evitar. "¿Cómo está tan seguro? ¿qué hubiera ocurrido si esos ancianos hubieran ido a un hospital en lugar de haberse quedado en la residencia por culpa del protocolo de la vergüenza?", pregunta Wyoming, que él mismo contesta: "Intuyo lo que podría haber pasado viendo que cuando eliminaron el protocolo el número de fallecimientos de residentes se desplomó y pasó de 300 a solo 70 al día". Wyoming lo tiene claro: "Estos políticos del PP es probable que no sepan que los hospitales públicos salvan vidas".