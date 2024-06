Los niños vuelven a plantear sus difíciles preguntas a El Gran Wyoming en 'Pregúntale a Wyo'. Vega le pregunta al presentador qué comida no le gusta. Para él es una pregunta muy complicada, pero escogería los mejillones al vapor. "Por muy bien cocidos que estén siempre me resultan indigestos, creo que es por la cáscara negra que tienen".

Izan, por su parte, le pide que haga una canción con su nombre. El presentador considera que no es necesario ya que sería imposible igualar la que le dedicó el mejor grupo de la historia, y procede a cantar su particular versión de 'Here Comes the Sun' de los Beatles.

Jaime, por su parte, hace una pregunta muy simple: "¿Qué tal estás?". "A partir de hoy es mi mejor amigo", afirma Wyoming. Para el presentador es la pregunta "más complicada de todas". "Nada me gustaría más, querido amiguito, que analizar contigo mi situación física, emocional, psicológica y profesional, pero si lo hiciese dejarías de ser un niño para siempre... tendrías que estar escuchándome 10 años".

La siguiente pregunta es la de Oliver, que pregunta a Wyoming si es un mentiroso. "Eh, jamás miento", responde él, "pero no lo hago por una cuestión ética sino estética". "No puedo permitirme que me crezca más la nariz", añade.

La última pregunta es la de Carmen, que pregunta al presentador que ha visto un programa suyo y, por ello, le gustaría saber cómo lo hace tan bien. "Estos mensajes me animan a seguir con mis propósitos, a pesar de aquellos que creen que estoy muy mayor para hacerlo". Y anuncia: "Españoles, está decidido, voy a tener otro hijo, eso sí... lo quiero de nueve años y que me admiren, como Carmen".