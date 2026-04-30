Wyoming comparte la oración de "San Koldo de Barakaldo, patrón de las chistorras": "Haz lo que Ábalos te pida"

El exasesor de José Luis Ábalos ha declarado este jueves en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas. Entre otras cosas, ha negado tener una relación de cercanía con el presidente del Gobierno.

Este jueves Koldo García ha declarado en el juicio por el caso mascarillas. El exasesor de José Luis Ábalos, "ha desmentido todo lo declarado por Aldama, ha negado haber recibido 10.000 euros al mes o cualquier clase de regalo por parte del empresario", explica Sandra Sabatés.

Además, también ha negado que tuviera una relación de cercanía con Pedro Sánchez. "La estrategia de defensa de Koldo se ha centrado en justificar todo lo que hizo en base a su buena fe y su intención de ayudar a los demás", resume la presentadora de El Intermedio.

"Resulta que lo que le crece a Koldo en la espalda no es pelo sino un par de hermosas y níveas alas angelicales", afirma el Gran Wyoming. El presentador lo bautiza como San Koldo de Barakaldo, "patrón de las chistorras que se ha aparecido ante el Tribunal Supremo".

"Según su palabra, su único pecado fue preocuparse por ayudar a los demás, sobre todo al de arriba: su jefe, Ábalos", añade Wyoming. En el juicio, García ha declarado que como el exministro "trabajaba mucho" él buscaba quitarle "el máximo de trabajo". Así, el, por ejemplo, él intentaba quitarle de en medio cosas más "mundanas o pequeñas del día a día".

"Un nuevo acto de bondad pura de San Koldo, que realiza trabajos mundanos para librar a Ábalos de su pesada carga", expone, "no sé si se refería al peso del trabajo o al de los billetes de 500". Wyoming, además, no duda en compartir una oración dedicada a este 'santo': "San Koldo de mi vida, haz lo que Ábalos te pida, desde comprarte tabaco a encontrarle más queridas".

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