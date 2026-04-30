Una mujer desmonta la idea de 'prioridad nacional': "Lo importante es que haya servicios públicos de calidad para todos"

Thais Villas pregunta a los españoles si están a favor o en contra de la 'prioridad nacional'. Mientras una mujer afirma que es española y "primero yo y después el resto", otra defiende que todos tienen los "mismos derechos".

La llamada 'prioridad nacional' se ha convertido en el debate de moda y Thais Villas lo ha llevado a la calle en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'.

"Si yo estoy en España y soy española, primero yo y después el resto", defiende una mujer, a la que otra responde que si los migrantes "están colaborando en el país como los españoles, tienen los mismos derechos".

Otra señora considera que este debate es "un despiste de los que nos están haciendo muchos para mirar hacia donde no hay que mirar". De hecho, afirma que "lo importante no es la prioridad nacional, sino que haya servicios públicos de calidad para todo el mundo".

Una mujer cree que en España "se está dando prioridad a la gente de fuera" y que "se están cobrando ayudas que a muchos no les corresponden" para que luego voten al actual Gobierno.

Una teoría que rebate Thais en el vídeo sobre estas líneas, donde comparte datos oficiales que dicen que, de las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital, el 82% son españoles. En Extremadura, origen de esta polémica, la cifra llega al 94%.

Otra participante en el debate desmonta la idea de 'prioridad nacional' y asegura que "los servicios sociales atienden a todo el mundo, tanto nacionales como extranjeros". Además, afirma que tiene amigas asistentes sociales y "no dan prioridad a los extranjeros, dan prioridad a situaciones".

Una mujer explica que es conductora de Uber en turno de noche "y los que se me bajan corriendo, españoles no son". "Eso suena racista", le responde Thais, mientras que la mujer asegura que no lo es porque "tengo una sobrina de Guinea y bien morena que es".

A pesar de conocer a una mujer que lleva 12 años trabajando en España, la conductora sigue defendiendo que, en el caso de pedir la misma ayuda, deberían dársela a ella: "Llevo 49 años en España, nacida en el barrio de Chamberí, española y cinco generaciones", sentencia.

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