'Miriam Nogueras' prorroga el alquiler del plató de El Intermedio: "Junts damos aire al bolsillo"

Cristina Gallego se convierte en la portavoz de Junts para anunciar que van a prorrogar los alquileres de todos los españoles. Además, pide el voto para su partido como agradecimiento hacia esta medida.

Después de la caída del decreto para prorrogar los alquileres, Junts per Cataluña se abre a prorrogar los alquileres a través de un nuevo decreto con puntos como que se excluyan de esa prórroga a los inquilinos morosos o que se desgraven las hipotecas y los alquileres de las viviendas habituales.

La 'portavoz de Junts' ha enviado un mensaje oficial para que lo escuchen todos los ciudadanos. 'Miriam Nogueras' expone que pueden estar tranquilos ya que se van a prorrogar los alquileres "y no durante ocho segundos como solemos hacer en Cataluña sino durante dos años". Además, pide el voto para su partido ya que ellos dan "aire al bolsillo".

'Nogueras' irrumpe en el plató para anunciar que va a prorrogar el contrato de alquiler del plató. "Gracias a Junts dos años más", afirma, "de nada, por cierto". El Gran Wyoming le cuenta que no hace falta ya que el programa lleva en este plato 20 años. "Nuestro contrato de alquiler es de renta antigua", afirma. "No importa, yo te lo prorrogo 20 años más porque con Junts damos aire al bolsillo", responde ella.

"Para que luego digáis que aquí el catalán guay es Rufián", añade 'Nogueras', "que esto he visto que lo decís". "Madre mía lo que tienen que hacer algunos para descolgarse en las encuestas", concluye Wyoming.

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