Wyoming celebra la propuesta de gafas gratis hasta los 18: "Nos alegra ver que la política también sirve para estas cosas"

El Gran Wyoming arrancó El Intermedio celebrando que el Congreso de los Diputados haya debatido una proposición de ley para que las gafas y lentillas sean gratuitas para los menores de 18 años. "La norma también contempla que los adultos paguen las gafas en función de su nivel de renta", explicó el presentador.

Además, lamentó que, debido a su alto precio, las gafas se hallan "convertido en un privilegio". Fiel a su estilo, añadió con humor: "La gente ya no pone una cadenita en las gafas para que no se les caigan... le ponen una cadena en la moto para que no se las roben".

Wyoming valoró de forma positiva la iniciativa: "Indiscutiblemente, es una buena idea que las gafas y lentillas estén financiadas por la Seguridad Social". También destacó que la propuesta tiene su origen en el Parlamento andaluz.

El presentador subrayó que diputados de Adelante Andalucía, el Partido Popular y el PSOE "han defendido" esta medida en el Congreso. Y concluyó con una reflexión: "En plena época de aranceles, rearme y testosterona, nos alegra ver que la política también sirve para estas cosas y que desde los parlamentos regionales se puede influir para bien en la vida de todos los españoles".