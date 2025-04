Wyoming repasa las definiciones de arancel de Abascal: "Todas acaban cagándose en las políticas de Sánchez"

Vox ha cargado contra el Partido Popular después de que este se haya alineado con el Partido Socialista para dar una respuesta común al plan arancelario de Donadl Trump. Santiago Abascal ha manifestado que "con Sánchez no hay que pactar nada" ya que el presidente del Gobierno "ha pactado con Bildu, con los golpistas y los enemigos de España".

El Gran Wyoming repasa las diferentes definiciones que el líder ultra ha dado a los aranceles. "Menos mal que ha llegado el premio Nobel de economía don Santiago Abascal para explicarnos qué son realmente los famosos aranceles", apunta, irónico, el presentador.

Abascal expone que "Arancel es llenar nuestro pueblo de inmigración ilegal", "es la aplicación del pacto verde que está destruyendo la ganadería, la agricultura y la industria". "Para Abascal arancel tiene múltiples significados, aunque, curiosamente, todos acaban cagándose en las políticas de Sánchez", comenta Wyoming.

Abascal no se ha quedado en esas dos definiciones. El presentador comparte una tercera definición: "Arancel es gastarse el dinero público en put**". "¿Arancel? Se puede decir más alto pero no más soez", afirma Wyoming. El presentador comenta que quizá el ultra se ha hecho "un poco de lío con la coyuntura económica" pero esto tiene una explicación que ha dado el propio líder de Vox: "No veo mucho el telediario".