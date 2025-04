Gafas gratis para los niños: 720.000 menores en España tienen problemas de visión por no poder costearse unas gafas

El Congreso de los Diputados ha respaldado una propuesta de ley para que los productos ópticos y de salud visual sean gratuitos para menores y proporcionalmente accesibles para adultos según su situación económica. En España, unos 720.000 niños sufren pobreza visual, lo que afecta su salud y educación, ya que el 30% del fracaso escolar se relaciona con problemas visuales no diagnosticados. Las gafas cuestan alrededor de 200 euros, un gasto inasequible para muchas familias. Además, un estudio prevé que la miopía en niños de 5 a 7 años podría aumentar al 30,2% en 2030. Garantizar el acceso universal a la salud visual es crucial para el desarrollo infantil.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha apoyado este martes la toma en consideración de la proposición de ley para que los productos ópticos y de salud visual sean gratuitos para los menores de edad, mientras que en el caso de los adultos su aportación sea proporcional a su situación económica.

Unascuestan alrededor de 200 euros, algo que muchas familias no se pueden permitir. En España, unos, algo que además de ser un problema de salud, también puede repercutir en su educación:está relacionado con problemas visuales no diagnosticados.

El 19 % de los niños y las niñas residentes en España de entre 5 y 7 años padecen miopía y se estima que en 2030 esa cifra ascienda al 30,2 % si continúa el ritmo de crecimiento, según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Europea de Madrid y la Fundación Alain Afflelou.

Quienes llevan gafas y sufren miopía saben el dinero que hay que desembolsar. Es el caso de la familia de Darío, de 10 años, que lleva gafas desde los 5 y su graduación, además, cambia cada año: "Está en crecimiento, le cambia la graduación y hay que cambiar las gafas", cuenta su madre.

Algo normal en los niños, ya que "en ellos, la miopía, la hipermetropía o las distintas ametropías que puedan tener van creciendo y variando", explica Héctor Ibar, director comercial de Óptica Universitaria.

200 euros unas gafas, 140 las lentillas

El coste medio de unas gafas son de 200 euros, y de 140 en caso de las lentillas, por lo que el que sean gratis y financiadas por el sistema nacional de salud, ayudaría a eliminar barreras económicas que impiden a muchas familias asumir ese coste: "Es algo necesario y médico", afirma una usuaria.

En España hay 720.000 niños con pobreza visual: es decir, sufren problemas de visión porque no pueden costearse unas gafas: "El desarrollo visual es fundamental en la infancia, todo lo que no tratemos en los niños, después en la vida adulta no se puede corregir", afirma María Capote, oftalmóloga especialista en retinade la Clínica Baviera.

Además, el 30% casos de fracaso escolar se asocia a un problema visual, por ello es clave que "desde el entorno escolar avisen a las familias de los problemas de lectoescritura", añade la doctora. Por todo ello, es importante garantizar acceso universal a la salud visual desde las primeras etapas de la vida.