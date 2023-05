El Gran Wyoming y Dani Mateo vuelven a meterse en la piel de dos duques en 'Los aristorrancios' para analizar los temas más comentados de la 'alta' sociedad. Por ejemplo, la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. "Hablando de pijos, ¿te has enterado de que nuestra Tami ya tiene vestido de novia?", pregunta Dani Mateo a El Gran Wyoming, que se alivia porque "un poco más y termina yendo de mercadillo".

"Me parece una idiotez lo que acabas de decir, estamos hablando de Tamara Falcó, no de Georgina Rodríguez", contesta Dani Mateo, que explica que Tamara Falcó se ha ido a Nueva York a probar un vestido de Carolina Herrera. Sin embargo, aquí no terminan los problemas y es que el chef que le prepara el catering de la boda es el primo de una de las diseñadoras de 'Sophie et voilà', la marca con la que tuvo el conflicto.

Por eso, 'Ferrán Adriá' (imitado por Raúl Pérez) entra en directo en El Intermedio a través de una llamada para ofrecerse a ayudar a Tamara Falcó y a Íñigo Onieva con el catering: "Una revisión del clásico melón con jamón, sería, por ejemplo, la sandía con salchichón". "Después del sapo que se ha tragado Tamara volviendo con Íñigo, hasta un bocata de choped le va a entrar bien". Otra idea del 'chef' sería "macarrones con tomate".