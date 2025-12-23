Un afilador anima a Isma Juárez mientras el reportero afila su navaja: "¡Dale caña, torete!"

El reportero recorría Madrid junto a Florentino para conocer y aprender los secretos de la profesión de afilador. Descubre cómo fue la experiencia de Isma en el vídeo principal.

El Intermedio recupera este reportaje de Isma Juárez en el que acompañó a Florentino, un afilador, durante una mañana de trabajo por Madrid. Como señalaba el reportero, "ChatGPT no puede afilar un cuchillo", por eso, como le decía a Florentino, había decidido aprender la profesión junto a él.

El afilador contaba a Juárez que lo que gana da "para comer nada más". Cobra, como máximo, cinco euros por pieza. Florentino pasaba por varios establecimientos para ofrecer sus servicios y, de esta manera, conseguía sus primeros clientes.

Isma, animado, pedía al afilador que le dejara afilar uno de los cuchillos y este se aparaba ya que, como confesaba, le daba miedo la manera de hacerlo de Isma. Cuando el reportero se ofrecía de nuevo para afilar un cuchillo, Florentino decidía no dejarle afilar el cuchillo ya que creía que lo podía partir.

"¿Una navaja es más fácil de afilar?", preguntaba Isma. Florentino le dejaba su navaja para que intentara afilarla. "¡Dale caña, torete!", le animaba Florentino. A pesar de ello, el resultado no era el mejor. "Me has jodido la navajilla", se lamentaba el afilador.

El reportero, incluso, 'componía' su propio eslogan para promocionar los servicios de Florentino: "Los afiladores, le afilamos todo, cuchillos, tenedores, estrellas ninja...". Ambos llegan hasta la calle Ferraz. "Estamos llegando a la sede del PSOE, cuidado, porque aquí puedes tener negocio", decía Isma al afilador, "en política hay muchos cuchillos que se clavan por la espalda".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

