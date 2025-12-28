Indonesia amplía la búsqueda de los cuatro españoles desaparecidos

otografía cedida por el Equipo de Búsqueda y Rescate de Indonesia (SAR) donde se observa a sus integrantes formados previo a reanudar un trabajo de búsqueda este domingo, en Labuan Bajo (Indonesia).

Los detalles El Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) ha anunciado que los trabajos se han reanudado esta mañana, tras una pausa durante la noche del sábado, "ampliando el área a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente" gracias a una mejora en las condiciones marítimas.

Los equipos de rescate de Indonesia han ampliado la búsqueda de Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia Femenino B, y tres de sus hijos, desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en la isla de Padar. La operación, que se reanudó tras una pausa nocturna, abarca 5,25 millas náuticas gracias a mejores condiciones marítimas. La madre y otra hija fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía. Con 80 personas involucradas, se han desplegado embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad. La búsqueda se centra en localizar el casco del barco hundido, donde los desaparecidos fueron vistos por última vez.

Los equipos de rescate de Indonesia ampliaron este domingo el área de búsqueda deFernando Martín Carreras, el entrenador del Valencia Femenino B y tres de sus hijos, dos niños y una niña, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) reiteró que los trabajos se reanudaron esta mañana, tras una pausa durante la noche del sábado, "ampliando el área a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente" gracias a una mejora en las condiciones marítimas. Junto a Fernando Martín y sus tres hijos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

El SAR aseguró que 80 personas trabajan en la operación de búsqueda, por la que también se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad, entre otros. Se espera que otros 27 rescatistas y personal de apoyo lleguen a la zona del incidente esta noche, a bordo del buque de rescate Puntadewa, que zarpó a las 10:30 hora local (2:30 GMT) con destino a Labuan Bajo, en isla de Flores.

Fathur Rahman, director del equipo de rescate en la región de Maumere, encargada de la misión, explicó este domingo que durante esta tercera jornada la búsqueda se centrará en "determinar la posición del casco del barco" hundido ya que, según el testimonio del capitán del navío, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo. "Hemos preparado buzos, pero debemos asegurarnos de la ubicación de los restos del barco", remarcó Fathur, después de que los equipos de búsqueda encontraran ayer flotando algunos restos del navío. Según el informe preliminar del incidente, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.

